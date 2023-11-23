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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın, 26 Kasım Pazar günü Altay’la oynayacağı maçı Denizli bölgesi A klasman hakemi Feridun Daldaş yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta Daldaş’ın yardımcılıklarını ise Samsun bölgesinden Hasan Erdoğan ile Ankara bölgesinden Salih Burak Demirel yapacak. Saat 13.30’da başlayacak maçta Muğla bölgesinden Tayfun Sarı da dördüncü hakem olarak görev yapacak.

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Orta hakem Feridun Daldaş daha önce Ahlatcı Çorum FK’nın 2 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım bu 2 maçı da deplasmanda oynarken, 2017-2018 Sezonunda, Tarsus İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalıp, 2021-2022 Sezonunda Bodrum FK’yı 2-1 yendi.

ALTAY

YENİLDİ

Feridun Daldaş, Altay’ın ise daha önce 1 maçını yönetti. İzmir’in siyah-beyazlı ekibi, Feridun Daldaş’ın yönettiği maçta, geçen sezon deplasmanda Bandırmaspor’a 2-1 yenildi.