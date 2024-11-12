Süper Lig’le birlikte milli araya giren Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde en çok süre alan futbolcular listesinde Ahlatcı Çorum FK’nın kaptanı Ferhat Yazgan da yer alıyor.

16 FUTBOLCU TÜM MAÇLARDA 90 DAKİKA OYNADI

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 12 hafta geride kalırken, 20 takımda mücadele eden futbolcular arasında sadece 16 futbolcu ilk 11’de başladığı tüm karşılaşmalarda hiç oyundan çıkmadı. Bu futbolculardan biri de Ahlatcı Çorum FK’nın kaptanı Ferhat Yazgan oldu.

EN ÇOK SÜRE ALAN ORTA SAHA OYUNCUSU

Fatih Karagümrük’ün kalecisi Emre Bilgin, Boluspor’un kalecisi Çağlar akbaba, İstanbulspor’un kalecisi İsa Doğan, Gençlerbirliği’nin kalecisi Erhan Erentürk, Amed Sportif Faaliyetlerin kalecisi Nurullah Aslan, Alagöz Holding Iğdır FK’nın kalecisi Furkan Köse, Ankara Keçiörengücü’nün kalecisi Metin Uçar ve Ümraniyespor’un kalecisi Cihan Topaloğlu’nun yanı sıra, Bandırmaspor’un sağ beki Rahmetullah Berişbek, İstanbulspor’un stoperi Okan Erdoğan, Manisa FK’nın stoperi Bartu Göçmen, Adanaspor’un stoperi Fatih Kurucuk, Sakaryaspor’un stoperi Erdi Dikmen ve Erzurumspor’un stoperi Mustafa Yumlu ilk 11’de başladıkları maçların tamamında 90 dakika oynadılar.

Ahlatcı Çorum FK’nın 32 yaşındaki kaptanı Ferhat Yazgan da “Tüm maçlarda 90 dakika süre alan oyuncular” listesinde yer alan tek orta saha oyuncusu oldu.

16 kişilik listede Adanaspor’un sol kanat oyuncusu Amadou Ciss de yer alıyor.