Ahlatcı Çorum FK’nın Senegalli stoperi Zorgo Toure, 11 Kasım itibariyle 36 yaşından gün aldı.

Toure’nin doğum günü nedeniyle kulübün resmi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı. “Mutlu yıllar” başlığı ile yapılan paylaşımda “Bugün futbolcumuz Zargo Toure’nin doğum günü” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımın altına yorum yapan birçok taraftar, Toure’nin doğum gününü kutladı.

Ahlatcı Çorum FK’daki ikinci sezonunu geçiren Zargo Toure bu sezon 10 resmi maçta 880 dakika süre alırken, 1 gol atıp 1 asist yaptı.