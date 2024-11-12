Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 12.haftasında, Pendikspor karşısında alınan 1-0’lık galibiyetten sonra yaptığı açıklamada, takıma olan güvenini yinelerken, “Biz çok büyük bir camiayız” ifadelerini kullandı.

Protokol tribününden izlediği maçtan sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Muhsin Dere’nin açıklaması şöyle: “Ahlatcı Çorum FK’mız güçlü Siltaş Yapı Pendikspor karşısında oyun hâkimiyetini koruduğu maçtan 1-0 galip ayrılarak galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

İlk yarı oyunun üstünlüğünü ele geçirip, bulduğumuz bir gol, altın değerindeki 3 puanı getirdi.

Biz çok büyük bir camiayız. Cezası nedeniyle tribündeki yerini alamayan Oğuzhan Başkanımızla, takımımızla, teknik ekibimizle, yönetimimizle ve soğuk havaya rağmen desteğini esirgemeyen taraftarlarımızla tek yürek olduk. Biz Çorum FK’mıza inanıyoruz. Kenetlendik, başaracağız.”

BAŞARILARIMIZI HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ

Öte yandan, aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı da olan Muhsin Dere, Erkekler Türkiye 2.Voleybol Ligi’nde mücadele eden Voleybol Takımı’nın ve 2.Amatör Küme’de mücadele eden erkek futbol takımının haftayı galibiyetle kapatmalarına da değindi. Dere, “Sungurlu Belediyespor Kulübümüz, futbolda da voleybolda da yoluna gümbür gümbür devam ediyor. Voleybol takımımız, Trabzon deplasmanında mükemmel bir geri dönüş yapıp 3-2'lik skorla galibiyet serisini devam ettirdi. Futbol takımımız, oyunu domine ettiği karşılaşmadan 7-0’lık net bir skorla ayrıldı.

Sungurlu Belediyespor Kulübümüz, aynı inanç ve azimle sezona devam edecek ve yılsonunda başarılarımızı hep birlikte kutlayacağız İnşallah” ifadelerini kullandı.