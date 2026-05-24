Bilimsel Eczacılığın 187. yılı ve 14 Mayıs Eczacılık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen tenis turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar, erkekler ve çocuk kategorilerinde gerçekleştirilen organizasyonda dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Tek kadınlar kategorisinde şampiyon olan Ecz. Nuray Dündar Karakaya’ya plaket ve çeyrek altın, Çorum Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Çelebi Ayvaz tarafından verildi. Kadınlar kategorisinde ikinci olan Ecz. Funda Çetintürk ise ödülünü Ecz. Damla Zorlu’nun elinden aldı.

Erkekler kategorisinde birinciliği elde eden Halit Karakaya’ya gram altın ödülünü Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan takdim etti.

Turnuvada çocuk kategorisinde mücadele eden tüm çocuklara kupa verilirken, minikler kategorisindeki sporcular için de madalya takdim edileceği belirtildi. Çocukların sporla buluşması ve sosyal etkinliklerde yer alması organizasyona ayrı bir anlam kattı.

Meslektaşların yanı sıra farklı katılımcıların da yer aldığı turnuva, dostluk ve dayanışma ortamında gerçekleştirildi. Organizasyona katılan Çorum Selçuk Ecza Deposu Müdürü Adem Kütük ile Nevzat Ecza Deposu Samsun Şubesi Müşteri Hizmetleri Müdürü Çağlar Yılmaz da etkinliğe renk kattı.

Çorum Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada, meslektaşlar arasındaki birlik ve beraberliği güçlendiren sosyal ve sportif etkinliklerin önümüzdeki süreçte de devam edeceği vurgulanırken, organizasyonda emeği bulunan Ecz. Nuray Dündar Karakaya’ya da teşekkür edildi.