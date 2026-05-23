Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig play off finalinde yarın Konya'da karşılaşacağı Esenler Erokspor maçının hakemi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK-Erokspor maçını İstanbul bölgesi Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen'in yardımcılıklarını ise Süleyman Özay, Candaş Elbil, Oğuzhan Aksu ve Anıl Usta yapacak.

TEPKİ YAĞDI!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun bu ataması sonrası Çorum cephesinden tepki üzerine tepki yağdı. Yarın oynanacak dev maçta İstanbul bölgesi hakemlerinin nasıl bir tutum sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu.