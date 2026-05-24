Çorum spor tarihinin en önemli maçı 24 Mayıs Pazar günü (bugün) Konya’da oynanacak. Arca Çorum FK, Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’ne yükselme maçında İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’la karşı karşıya gelecek.

Normal sezonda Süper Lig’e direkt yükselme fırsatlarından yararlanamamasına rağmen şansını play-off maçlarına taşımayı başaran Arca Çorum FK, yüze yüze kuyruğa geldi. Play-off 1.turunda Ankara Keçiörengücü’nü evinde 1-0’lık skorla eleyen Arca Çorum FK, yarı finalde ise Bodrum FK ile iki maç oynadı. Deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında 2-0 kazanarak adını finale yazdıran kırmızı-siyahlı takımın önünde tek engel Esenler Erokspor kaldı. Normal sezonu üçüncü sırada tamamladığı için direkt finale kalan Esenler Erokspor’u da yenerek Süper Lig’e adım atmayı hedefleyen kırmızı-siyahlılarda parola “Süper Lig” olarak belirlendi. Tüm camia Pazar günü akşam Konya’da oynanacak Süper Lig’e yükselme maçına odaklanırken, Medaş Büyükşehir Stadı’nda Arca Çorum FK’ya ayrılan tribünlerin tüm biletleri satıldı.

Tarihi maç öncesinde Arca Çorum FK’da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Sinan Osmanoğlu dışında eksik bulunmuyor.

Arca Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak Süper Lig’e yükselme maçı saat 19.00’da başlayacak. Normal sürenin berabere bitmesi halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynatılacak. Eşitlik yine bozulmazsa Süper Lig’e yükselen takımı penaltılar belirleyecek.