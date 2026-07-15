Çorum FK'nın elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynayan tecrübeli futbolcu Samudio, yeni takımını belirledi. Deneyimli oyuncunun, Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Esenler Erokspor ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Yeni sezon öncesi birçok kulübün transfer listesinde yer alan Samudio'ya Sarıyer ve Esenler Erokspor'un ciddi ilgi gösterdiği belirtilirken, tecrübeli futbolcu tercihini İstanbul temsilcisinden yana kullandı.

Edinilen bilgilere göre Esenler Erokspor ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken, tarafların prensipte anlaşma sağladığı ifade edildi. Resmi imzaların ise kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.