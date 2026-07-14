Tokat'ta düzenlenen Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Bölge Eleme Müsabakaları'nda mücadele eden Hitit Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, 26 sporcusuyla önemli başarılara imza atarak Çorum'u gururlandırdı. Farklı kategorilerde elde edilen derecelerle dikkat çeken kulüp, Türkiye Şampiyonası öncesi büyük moral kazandı.

Aylar süren hazırlık sürecinin ardından Tokat'ta gerçekleştirilen organizasyonda hedefe odaklanan Hitit Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü sporcuları, bireysel ve takım kategorilerinde birçok madalya kazanarak başarılı bir performans sergiledi.

Şampiyonada Büyük Erkekler Bireysel kategorisinde mücadele eden Kulüp Başkanı ve Antrenörü Furkan Doğru, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Bölge Elemesi'ni birincilikle tamamladı.

Genç Erkekler Bireysel kategorisinde Samet Emin Tomar ikinci olurken, Tomar, Ali Emre Tiryaki ve Halil İbrahim Çolak'tan oluşan takım ise üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Genç Kızlar kategorisinde ise Esma Ezgi Bayat bireyselde üçüncü olurken, Busenaz Akgül beşinci, Rana Çelik ise altıncı sırayı aldı. Aynı sporculardan oluşan Genç Kız Takımı ise rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı.

Minik Kızlar (12-13 Yaş) kategorisinde Zeynep Erva Yoldaş üçüncü olurken, Zeynep Erva Yoldaş, Aylin Melek Özşahin ve Erva Altıntaş'tan oluşan takım ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Minik Erkekler (10-11 Yaş) kategorisinde ise Buğra Yiğit Seyrek üçüncülük elde ederek kulübüne bir madalya daha kazandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, madalya kazanan sporcular kadar son ana kadar mücadeleyi bırakmayan tüm sporcuların da büyük takdiri hak ettiği belirtilerek, "Her bir sporcumuz aylar süren emeğinin, sabrının ve disiplinli çalışmalarının karşılığını alabilmek için hedefe yüreğini koyarak mücadele etti. Son oku atana kadar azimle yarışan tüm sporcularımız bizim için birer şampiyondur." ifadelerine yer verildi.

“AMACIMIZ SADECE

MADALYA DEĞİL”

Kulüp Başkanı ve Antrenörü Furkan Doğru, elde edilen başarının ardından yaptığı açıklamada sporcularına örnek olmanın kendisi için büyük önem taşıdığını söyledi.

Doğru, "Kulübümüzün başkanı ve antrenörü olarak sadece sporcularımıza antrenman yaptırmanın değil, onlara örnek olmanın da önemli olduğuna inanıyorum. Bu nedenle bizler de antrenmanlarımızı aksatmadan yarışmalara hazırlanıyor, genç sporcularımıza emek verilince başarının mümkün olduğunu gösterebilmek için mücadele ediyoruz. Amacımız yalnızca madalya kazanmak değil; disiplinli çalışmanın, sabrın ve azmin karşılığını yaşayarak onlara ilham olabilmek." dedi.

Tokat Bölge Elemesi'nde Büyük Erkekler kategorisinde birincilik elde etmenin kendileri için önemli bir motivasyon olduğunu belirten Doğru, "Rabbimin lütfuyla Büyük Erkekler kategorisinde birincilik elde etmek nasip oldu. Bu başarı, daha çok çalışmamız gerektiğini hatırlatan güzel bir motivasyon oldu. İnşallah Türkiye Şampiyonası'nda da kulübümüzü ve şehrimizi en güzel şekilde temsil etmeyi nasip eder. Derece elde eden tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyor, bizlere güvenen ve destek olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.