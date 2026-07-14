Play-Off yarı final rövanş maçında Bodrumspor ağlarını şık bir golle sarsarak Çorum FK’nın Süper Lig bileti almasında önemli rol oynayan 28 yaşındaki başarılı stoper Arda Hilmi Şengül TRTSPOR’a konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını Düzce Topuk Yaylası’nda sürdüren Arca Çorum FK’da stoper Arda Hilmi Şengül TRTSPOR’un konuğu oldu. Arca Çorum FK’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden deneyimli stoper Arda Hilmi, “Süper Lig’e yükselen kadronun ve Süper Lig’de mücadele edecek olan kadronun içerisinde olmak benim için gerçekten mutluluk verici. Çorum FK tarihinde ilk kez mücadele edecek olmasına rağmen çok güçlü bir kadro kuruluyor. Bu kurulan kadronun ligde çok zevkli ve heyecanlı maçlar oynayacağını düşünüyorum. Bu lige kalıcı olmaya geldik. Hedefimiz çok büyük. İlk 10’da kesin bitireceğimizi düşünüyorum ama Avrupa bile hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.