Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Murat Akman Masterler Atletizm Türkiye Şampiyonası İzmir’de yapıldı. Çorum’u Abdullah Yılmaz ve öğrencisi Cemile Tuba Okumuş temsil etti. Şampiyonanın ilk gününde gerçekleşen yarışlar sonunda Tuba Cemile Okumuş 1500 metre, 100 metre ve 200 metrede Türkiye üçüncüsü olmayı başardı. Şampiyonanın ikinci gününde ise Abdullah Yılmaz 3000 metre engelli yarışlarında Türkiye Şampiyonu olurken, 1500 ve 800 metrede ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Toplamda 1 altın, 5 bronz olarak 6 madalya kazanan Çorumlu iki sporcu hedeflerinin bir sonraki şampiyonada 5 altın madalya olduğunu ifade ettiler.