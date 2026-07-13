Arca Çorum FK, yeni sezon öncesi ses getirecek bir transfer için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Pierre-Emerick Aubameyang transferinden şu aşamada olumlu sonuç alamayan Kırmızı-Siyahlılar, rotasını dünya futbolunun iki önemli yıldızına çevirdi.

Hücum hattını üst düzey bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Arca Çorum FK Yönetimi, Aubameyang transferini şimdilik askıya alırken, transfer listesindeki yeni isimler futbol kamuoyunda büyük heyecan yarattı.

Başkan Savaş Balçık'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren transfer komitesi, bir dönem Bayern Münih ve Real Madrid formaları giyen 35 yaşındaki Kolombiyalı hücuma dönük orta saha oyuncusu James Rodriguez ile uzun yıllar İspanya'nın Real Betis ekibinde forma giyen 33 yaşındaki Fransız yıldız Nabil Fekir için girişimlere başladı.

Kırmızı-Siyahlı yönetimin, iki yıldız oyuncudan birini kadrosuna katmak için temaslarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken, Çorum FK'nın 3-4 gün içerisinde yıldız transferini resmiyete kavuşturmayı hedeflediği öğrenildi.