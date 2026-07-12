Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Arca Çorum FK geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması ile dikkatleri üzerine çeken Samuel Ballet’i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Kırmızı-Siyahlı yönetim 12.transfer için düğmeye bastı. Teknik Direktör Uğur Uçar’ın raporu doğrultusunda transfer görüşmelerini sürdüren Arca Çorum FK yönetimi geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu Samuel Ballet’i kadrosuna katmak istiyor. Önceki gün oyuncunun menajeri ile bir araya gelen Kırmızı-Siyahlı yönetimin her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.