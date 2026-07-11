Arca Çorum FK sağ bek transferi için Keçiörengücü’nden Hüseyin Bulut’u renklerine bağladı.

Yeni sezon yapılanması doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Arca Çorum FK onbirinci transferini de gerçekleştirdi. Daha önce Ylber Radamani, Emircan Gürlek, Serdar Saatçı, Gökhan Sazdağı, Hrvoje Smolcic, Erhan Erentürk, Hasan Abdulkareem, Hasan Emre Yeşilyurt, Arif Şimşir ve Marcos Felipe’yi transfer eden Kırmızı-Siyahlı yönetim son olarak da geçtiğimiz sezon Keçiörengücü forması giyen 27 yaşındaki sağ bek Hüseyin Bulut ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi kanallarından transfer bu sözlerle duyuruldu;

“Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hüseyin Bulut ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Hüseyin Bulut’a hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz.”