Yeni sezonda Çorum’u Efeler Ligi’nde temsil edecek olan Sungurlu Belediyespor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Türk voleybolunun önemli isimlerinden milli pasör Oğulcan Yatgın’ı kadrosuna katarak yeni sezon öncesi dikkat çeken bir hamleye daha imza attı.

Efeler Ligi'nde kalıcı olmayı ve güçlü bir kadroyla mücadele etmeyi hedefleyen Sungurlu Belediyespor, milli takım tecrübesi bulunan Oğulcan Yatgın transferiyle oyun kurucu pozisyonunu önemli ölçüde güçlendirdi. Kariyerinde Fenerbahçe, Spor Toto, Ziraat Bankkart ve Halkbank gibi Türk voleybolunun önde gelen kulüplerinin formasını giyen deneyimli pasör, geçtiğimiz sezon ise Slovenya temsilcisi Calcit Volley'de mücadele etti.

29 yaşındaki ve 2.01 metre boyundaki milli oyuncunun, sahip olduğu uluslararası deneyim ve liderlik özellikleriyle Sungurlu Belediyespor'un Efeler Ligi'ndeki hedeflerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.