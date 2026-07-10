Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Spor İşler Kurulu'nun, 2026-2027 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) katılım ücretini 2 milyon TL'ye çıkarmayı planladığı yönünde çıkan haberler sonrası Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı açıklamalarda bulundu.

Arıcı, TFF’nin bu kararı bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğine vurgu yaparak tepkisini dile getirdi.

Arıcı’nın açıklaması şu şekilde;

“Dün itibari ile gündeme düşen Bölgesel Amatör Lig (BAL) katılım ücretinin yaklaşık 2 milyon TL seviyesine çıkarılacağı yönündeki haberler, amatör spor camiasında büyük bir endişe oluşturmuştur.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine ve Amatör İşler Kurulu üyelerine önemli bir çağrıda bulunuyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun en temel görevlerinden biri, futbolu tabana yaymak, daha fazla çocuğumuzu ve gencimizi sporla buluşturmak, amatör futbolu güçlendirerek ülke geneline yaymaktır. Ancak son dönemde lisans, vize, transfer ve diğer işlem ücretlerinde yapılan sürekli artışlar, şimdi de Bölgesel Amatör Lig katılım ücretine yönelik gündeme gelen bu rakamlar, amatör kulüplerimizin ayakta kalmasını her geçen gün daha da zorlaştırmaktadır.

Üstelik bu süreçte amatör kulüplerimize Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kayda değer bir maddi destek sağlanmadığı gibi, geçmiş yıllarda verilen teşvikler de artık verilmemektedir. Kulüplerimiz her geçen gün daha ağır ekonomik şartlar altında mücadele etmek zorunda bırakılmaktadır.

Amatör futbolun temel amacı kulüp sayılarını azaltmak değil, tam aksine artırmak; çocuklarımızı ve gençlerimizi sporun içinde tutmaktır. Eğer amaç gerçekten Bölgesel Amatör Lig'deki takım sayısını düzenlemek ise, bunun yolu Anadolu'daki fedakârca mücadele eden kulüpleri ağır mali yüklerin altına sokmak değildir.

Türkiye sadece İstanbul'dan ibaret değildir. Amatör İşler Kurulu'nda görev yapan bazı isimlerin değerlendirmelerini yalnızca İstanbul'un kulüp yoğunluğu üzerinden yapmaları doğru değildir. İstanbul'da kulüp sayısının fazlalığı bir sorun olarak görülüyorsa, çözüm Anadolu kulüplerine ek mali yük getirmek değil; büyükşehirlerdeki BAL kontenjanlarının yeniden planlanmasıdır.

Anadolu'nun birçok ilinde kulüpler büyük fedakârlıklarla, gönüllülük esasıyla ve kısıtlı imkânlarla futbolu yaşatmaya çalışmaktadır. Bu kulüpler cezalandırılmamalı, aksine desteklenmelidir.

Türkiye Futbol Federasyonu'nu, Bölgesel Amatör Lig katılım ücretleriyle ilgili bu kararı yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz. Böyle bir uygulamanın hayata geçirilmesi, amatör futbola büyük zarar verecek ve birçok kulübün liglere katılımını imkânsız hâle getirecektir.

Amatör futbol, Türk futbolunun temelidir. Temeli zayıflatacak değil, güçlendirecek adımlar atılmalıdır.”