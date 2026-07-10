Arca Çorum FK, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı-Siyahlılar, geçtiğimiz sezon Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'un formasını giyen Brezilyalı kaleci Marcos Felipe'yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Arca Çorum FK, geçtiğimiz gün açıkladığı 9 transferin ardından 10. takviyesini de gerçekleştirdi. Yeni sezon yapılanması kapsamında çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Siyahlı yönetim, 30 yaşındaki deneyimli file bekçisi Marcos Felipe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi kanallarından ise transfer şu sözlerle duyuruldu;

“Kulübümüz, profesyonel futbolcu Marcos Felipe’nin kesin transferi konusunda Eyüpspor ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.

ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Marcos Felipe’ye hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz.”