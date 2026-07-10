Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör Spor İşler Kurulu'nun, 2026-2027 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) katılım ücretini 2 milyon TL'ye çıkarmayı planladığı öne sürüldü. TFF cephesinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, federasyona yakın kaynaklardan gelen bilgiler amatör futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.

İddiaların resmiyet kazanması halinde, BAL'da mücadele edecek kulüpler lige katılım başvurusu için 2 milyon TL'yi TFF hesaplarına yatırmak zorunda kalacak. Geçtiğimiz sezon uygulanan katılım bedeline göre çok daha yüksek olan bu rakamın, amatör kulüpler üzerinde ciddi bir ekonomik yük oluşturacağı değerlendiriliyor.

Bu gelişme, yeni sezonda Çorum'u Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Mimar Sinanspor'u da yakından ilgilendiriyor. Katılım ücretinin 2 milyon TL olarak kesinleşmesi halinde, kulübün önemli bir mali yükün altına gireceği ve yeni kaynak arayışına yönelmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor.

Amatör futbol kulüpleri, TFF'nin konuya ilişkin resmi açıklamasını beklerken, kararın yürürlüğe girmesi halinde birçok kulübün bütçe planlamasını yeniden gözden geçirmek zorunda kalacağı belirtiliyor. Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.