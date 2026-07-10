Düzce Topuk Yaylası’nda ilk etap çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK’da Teknik Direktör Uğur Uçar, TRTSpor’un konuğu oldu. Kampı, yeni transferleri ve sezonun ilk maçı olan Galatasaray maçını değerlendiren genç teknik adam Çorum FK taraftarlarının da sabırlı olmasını istedi.

Kampın ilk etabının fiziksel antrenmanlarla geçtiğine vurgu yaparak açıklamalarına başlayan Uğur Uçar, “Genç ve tecrübeli oyuncuları yönetebilme becerimizi de gösterdik. Biz Çorum FK’ya gelince 7’de 7 yaptık. Milli ara biraz ritmimizi düşürdü. Ondan sonra tekrar yükselişe geçtik. Play-Off’ta istediğimiz oyunu tamamen oturttuk” dedi.

FUTBOLDAN ALACAĞIM VAR DEMİŞTİM

Futbolculuk döneminde geçirdiği ağır sakatlık sonrası “Futboldan alacağım var demiştim” diyen genç teknik adam, “Futboldan alacağımı inşallah Teknik Direktör olarak yaparım dedim ve Çorum FK’da bunun ilkini başardım. Şimdi sıra Süper Lig’de iz bırakmaya bunu da başaracağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE İNCE ELEYİP SIK DOKUYORUZ

Kendi ayakları üzerinde duran bir takım yaratmak istediklerini belirten Uğur Uçar, “Alt ligden Süper Lig’e çıkınca köklü değişiklik oluyor. Bizim kendi beğendiğimiz oyuncular var. Transferde ince eleyip sık dokuyoruz. 30 yaş üzeri oyunculara çok gitmek istemiyoruz. 1 veya 2 oyuncu olabilir. O da fiziksel kapasitesi yüksel olmalı. Asker oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro kurmak istiyoruz” dedi.

AUBAMEYANG SAHADAKİ LİDERİMİZ OLUR

Son günlerde sıkça konuşulan Aubameyang transferine de açıklık getiren Uçar, “Aubameyang’ı takip ettik. Fiziksel durumu oldukça iyi. Kariyerine bir şey diyemeyiz. Bizim sahadaki liderimiz olacak durumda bir oyuncu. Yönetimimiz bu konuda görüşmelerini sürdürüyor. Aubameyang olmasa o kalitede görüştüğümüz forvet oyuncuları var.”

GALATASARAY İLE OYNAMAK HARİKA BİR DUYGU

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray forması giyen genç teknik adam Çorum FK’nın başında Galatasaray ile oynamanın harika bir duygu olduğunu da söyledi. Uçar açıklamasının devamında taraftara da seslenerek, “Futbolun güzelliklerini sahaya yansıtmak isteyen bir takım olacağız. Galatasaray maçı da ve diğer maçlar da aynı olacak. Taraftarlarımız sabırlı olsun. Alabildiğimiz en iyi oyuncuları almaya çalışıyoruz. İnşallah taraftarımızı mutlu edeceğimiz bir kadro kuracağız” dedi.