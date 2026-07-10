Arca Çorum FK ile yollarını ayıran Joseph Attamah ve Emeka Eze'nin yeni takımı belli oldu. Kırmızı-siyahlı ekiple karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran iki tecrübeli futbolcu, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer ile resmi sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Çorum FK'nın şampiyonluk kadrosunda yer alan Ganalı stoper Joseph Attamah ile Nijeryalı golcü Emeka Eze, yeni sezonda Sarıyer forması giyecek. İstanbul temsilcisi, iki oyuncuyu kadrosuna katarak yeni sezon öncesi önemli bir takviye gerçekleştirdi.