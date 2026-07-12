Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Grup Birinciliği bugün Çorum’da başladı. Kızlarda Karabük, Kastamonu ve Düzce takımları ile birlikte A grubunda mücadele eden Çorum takımı bugün ilk maçını saat 12.00’de grubun iddialı takımlarından Kastamonu ile oynadı. Yeni Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma denk bir mücadeleye sahne olurken, ilk 4 set sonunda skor 2-2’e geldi. Final setinde rakibine oranla daha etkili bir oyun ortaya koyan Çorum’un yıldız kızları maçı 3-2 kazanarak grup birinciliğine galibiyetle başladı.

Çorum yıldız kız takımı yarın ikinci maçını yarın aynı salonda saat 10.00’de Karabük ile oynayacak.