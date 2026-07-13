Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Grup Birinciliği Çorum’da devam ediyor. Kızlarda Karabük, Kastamonu ve Düzce takımları ile birkikte A grubunda mücadele eden Çorum takımı ilk maçında grubun iddialı takımı Kastamonu’yu zor da olsa 3-2 yenmişti. Bugün ikinci maçında ise Karabük ile karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyan Çorum’un yıldız kızları maçı 3-0 gibi net bir skorla kazanmasını bildi.

Çorum temsilcisi yarın saat 12.00’de aynı salonda gruptaki son maçını Düzce ile oynayacak. Kazanması halinde grubunu lider tamamlayarak çapraz maçlarına çıkacak.