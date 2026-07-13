Arca Çorum FK'nın yeni transferi Ylber Ramadani, Düzce Topuk Yaylası kampındaki performansıyla teknik heyetin beğenisini kazandı.

Arca Çorum FK'nın İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'den transfer ettiği Arnavut orta saha oyuncusu Ylber Ramadani, Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden sezon öncesi kampının en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Ramadani, kulüple 2+1 yıllık sözleşme imzalayarak kırmızı-siyahlı ekibe katılmıştı.

Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda sergilediği yüksek temposu, hırsı, mücadeleci yapısı ve çalışma disipliniyle ön plana çıkan Arnavut futbolcu, kısa sürede teknik heyetin gözüne girmeyi başardı.

Orta saha bölgesinde forma rekabetini üst seviyeye taşıyan tecrübeli oyuncu, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Mücadeleden taviz vermeyen yapısıyla kampın en çalışkan isimleri arasında gösterilen Ramadani'nin, yeni sezonda Arca Çorum FK'nın orta sahadaki en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.

Kamp boyunca gösterdiği performansla takım arkadaşlarına da örnek olan Arnavut futbolcu, taraftarlarda da yeni sezon öncesi büyük heyecan oluşturdu. Teknik ekibin, Ramadani'nin fiziksel durumu ve antrenman performansından oldukça memnun olduğu öğrenildi.