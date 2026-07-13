Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Muay Thai Elite Tatami Türkiye Şampiyonası 9-12 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yapıldı. Ülke genelinde çok sayıda sporcunun ter döktüğü şampiyonada Çorum Birlik Spor Kulübü sporcularından İbrahim Can Aykaç 48 kiloda ringe çıktı. Tüm rakiplerini mağlup eden Aykaç Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Aykaç bu başarısı ile Kosova’da yapılacak olan Büyükler Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi ve ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

Sporcunun antrenörü Abdüssamet Uğurlu, elde edilen başarıdan dolayı büyük gurur duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İbrahim, bu başarıyı disiplinli çalışmasının ve azminin karşılığı olarak elde etti. Şampiyonluk sözü vermişti ve sözünü tuttu. Çorum'u en iyi şekilde temsil ederek Türkiye Şampiyonu oldu ve Dünya Şampiyonası biletini aldı. Bundan sonraki süreç çok daha zorlu geçecek. Milli takım formasını taşımak büyük bir onur olduğu kadar büyük bir sorumluluktur. Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek madalya ile dönmek için hazırlıklarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Milli sporcu İbrahim Can Aykaç ise Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, "Bu başarıda emeği geçen başta antrenörüm Abdüssamet Uğurlu Hocam olmak üzere aileme ve her zaman yanımda olan sporcu arkadaşlarıma ve beni destekleyen herkeze çok teşekkür ediyorum. Hedefim, Kosova'da Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek." dedi.