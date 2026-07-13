Efeler Ligi'nde istikrarlı bir yükseliş grafiği çizmeyi hedefleyen Sungurlu Belediyespor, kadro yapılanması stratejisi doğrultusunda voleybol dünyasının en kariyerli orta oyuncularından Kemal Kayhan ile resmi sözleşme imzaladı.

Türk voleybolunun ekol kulüplerinde forma giymiş, uluslararası ve yerel arenadaki tecrübesiyle "kazanan" karakterini sahaya yansıtan Kemal Kayhan, 2026-2027 sezonunda Sungurlu Belediyespor'un file üzerindeki "defansif duvarı" ve hücum liderlerinden biri olacak.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada; "Kemal Kayhan gibi voleybol kültürüne, profesyonelliğine ve saha içi oyun zekasına güvendiğimiz bir ismi kadromuza katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu transfer, sadece bir oyuncu takviyesi değil, aynı zamanda kulübümüzün Efeler Ligi'ndeki rekabetçi kimliğini pekiştiren bir vizyon hamlesidir. Kemal Kayhan'ın tecrübesinin, genç oyuncularımızın gelişimi ve takımımızın hedeflerine ulaşma noktasında kilit rol oynayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kariyerinde birçok lig ve kupa şampiyonluğu bulunan tecrübeli yıldız, yeni sezonda Sungurlu taraftarının enerjisiyle hedeflerine ulaşmak için parkeye çıkacak.