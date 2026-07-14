Efeler Ligi'nin yeni temsilcisi Sungurlu Belediyespor, 2026-2027 sezonu öncesi kadrosunu dünyaca ünlü Amerikalı pasör çaprazı Kyle Ensing'i kadrosuna kattı.

Ligde kalıcı olmayı ve üst sıraları hedefleyen kırmızı-siyahlılar, 2.01 metre boyundaki 1997 doğumlu yıldız oyuncuyla hücum hattını önemli ölçüde güçlendirdi.

NCAA'da Long Beach State ile iki şampiyonluk yaşayan ve ABD Milli Takımı formasını da giyen Ensing, 366 cm smaç yüksekliği, etkili servisleri ve blok performansıyla dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncunun, Sungurlu Belediyespor'un yeni sezondaki en önemli kozlarından biri olması bekleniyor.