Arca Çorum FK'nın tarihi Süper Lig sezonunda maçlarına ev sahipliği yapacak olan Çorum Şehir Stadyumu, yeni sezona yetiştirilmek için yoğun bir çalışma temposuna sahne oluyor.

Statta yürütülen bakım, onarım ve modernizasyon çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da stadyuma giderek çalışmaları yerinde denetledi. İncelemeler sırasında yüklenici firma yetkilileri ve teknik ekipten bilgi alan Demirkıran, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yeni sezonda Süper Lig heyecanına ev sahipliği yapacak olan Çorum Şehir Stadyumu'nda taraftarların daha konforlu ve güvenli bir ortamda maç izleyebilmesi adına birçok noktada düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

Çorum futbolu açısından tarihi önem taşıyan sezona eksiksiz bir şekilde hazırlanması hedeflenen stadyumdaki çalışmaların, belirlenen program çerçevesinde tamamlanarak Arca Çorum FK'nın iç saha karşılaşmalarına hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.