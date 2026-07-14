Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), amatör futbolun en üst organizasyonu olan Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) önemli bir değişikliğe imza attı. Alınan karar doğrultusunda ligin adı, Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) olarak değiştirildi.

2026-2027 sezonunda PGL'de mücadele edecek kulüplerin öncelikle lige katılım başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Kulüplerin, TFF tarafından belirlenen katılım belgelerini [email protected] adresine e-posta yoluyla göndermeleri, evrakların asıllarını ise en geç 7 Ağustos 2026 tarihine kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na ulaştırmaları zorunlu olacak.

KATILIM BEDELİ 250 BİN TL

Yeni uygulamaya göre PGL'de yer alacak kulüpler, 250 bin TL nakit lige katılım bedeli ödeyecek. Bunun yanı sıra 750 bin TL tutarında katılım teminatı da nakit veya banka teminat mektubu olarak sunulacak.

TFF'nin açıklamasına göre, 250 bin TL'lik katılım bedeli sezon sonunda kulüplere geri ödenmeyecek. 750 bin TL'lik teminat ise kulübün TFF'ye olan disiplin cezaları, saha ve stat zararları gibi borçları düşüldükten sonra iade edilecek. Ancak fikstür çekiminin ardından ligden çekilen veya ligden çıkarılan kulüpler, hem katılım bedelini hem de teminatlarını geri alamayacak.

TESİS BELGESİ ŞARTI

Federasyon ayrıca PGL'ye katılacak kulüpler için tesis ve saha şartını da zorunlu hale getirdi. Kulüpler, maçlarını oynayacakları ve antrenmanlarını gerçekleştirecekleri saha ile tesislerin kendilerine tahsis edildiğini gösteren resmi belgeyi TFF'ye sunmak zorunda olacak.

Söz konusu belgeyi ibraz edemeyen kulüpler lige kabul edilmeyecek. Bu durumda boş kalan kontenjanlar, ilgili yerel liglerde sıralamaya göre üst sırada yer alan ve statüde belirtilen kriterleri karşılayan kulüpler tarafından doldurulacak. Bu kulüplerin uygunluğu ise TFF Amatör İşler Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte amatör futbolun en üst basamağı olan lig, hem ismi hem de katılım kriterleri açısından daha profesyonel bir yapıya kavuşturulmuş oldu.