Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Grup Birinciliği Çorum’da yapıldı. Kızlarda Karabük, Kastamonu ve Düzce takımları ile birlikte A grubunda mücadele eden Çorum takımı ilk maçında grubun iddialı takımı Kastamonu’yu zor da olsa 3-2 yenmişti. İkinci maçında iyi bir oyunla Karabük’ü 3-0’la geçen yıldız kızlar bugün de grubun son maçını Düzce ile oynadı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçı 3-0 kazanan Çorum’un yıldız sultanları grubu 8 puanla lider tamamlayarak adını 24-26 Temmuz tarihleri arasında Giresun’da yapılacak olan Türkiye yarı finallerine yazdırmayı başardı.

Muhabir: RIFAT KARA