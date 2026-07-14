TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi dikkat çeken bir kulüp değişimi yaşanıyor. Arca Çorum FK'nın eski başkanı ve eski futbolcusu Oğuzhan Yalçın'ın, TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'u satın alma aşamasına geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre gün içerisinde Ankaraspor yöneticileriyle bir araya gelen Oğuzhan Yalçın, yapılan görüşmelerin ardından kulübün devri konusunda anlaşma sağladı. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı ve sürecin resmi işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.

An itibarıyla avukatlar aracılığıyla devir sözleşmelerinin hazırlanarak imza aşamasına getirildiği öğrenilirken, herhangi bir son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Oğuzhan Yalçın'ın yarından itibaren Ankaraspor'un yeni başkanı olarak göreve başlaması bekleniyor.

Çorum FK'daki başkanlık döneminin ardından yeniden Türk futbolunda aktif bir yöneticilik görevine hazırlanan Yalçın'ın, başkent temsilcisinde nasıl bir yapılanmaya gideceği ise merak konusu oldu.

Resmi imzaların atılmasıyla birlikte Ankaraspor'da yeni yönetimin kısa süre içerisinde kamuoyuna tanıtılması ve teknik yapılanma ile transfer çalışmalarına hız verilmesi bekleniyor.