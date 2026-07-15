Süper Lig’in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da yeni sezon yapılanması kapsamında önemli bir ayrılık yaşanıyor. Kırmızı-siyahlı formayı son dört sezondür giyen tecrübeli sol bek Erkan Kaş'ın, Düzce Topuk Yaylası'nda devam eden hazırlık kampından ayrıldığı öğrenildi.

Çorum FK kariyerinde iki şampiyonluk sevinci yaşayan ve performansının yanı sıra mücadeleci kimliğiyle taraftarın en sevdiği isimler arasında yer alan Erkan Kaş'ın, teknik heyet ve yönetimin yeni sezon planlamasında yer almadığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Çorum FK yönetimi, deneyimli futbolcuya kendisine kulüp bulması için izin verdi. Bu gelişmenin ardından kamptan ayrılan Erkan Kaş'ın, menajerleri aracılığıyla yeni takım arayışına başladığı öğrenildi.