Arca Çorum FK, 24 Mayıs Pazar günü (bugün), Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi Play-Off finali oynayacağı Esenler Erokspor’la tarihinde 7.kez kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 6 lig maçında taraflar 2’şer galibiyet alırken, Türkiye Kupası’nda ise penaltılarla İstanbul ekibi üstün durumda.

Erokspor’la ilk kez 2022-2023 Sezonunda 2.Lig’de rakip olan Arca Çorum FK, ligde 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı. İstanbul’daki maçı 2-0 kaybeden Çorum ekibi, sahasında 3 puanı 1-0’lık skorla aldı. Aynı sezon iki takım arasında Çorum’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçında normal süre ve uzatmalar 1-1 biterken, penaltılar sonucu Erokspor 5-4 kazanıp tur atladı.

Geçen sezon 1.Lig’de rakip olan iki takım arasında İstanbul’da oynanan maç 2-2, Çorum’da oynanan maç ise 3-3 bitti.

Bu sezonun 11.haftasında İstanbul’da oynanan maçı Esenler Erokspor 3-1 kazanırken, Çorum’da oynanan 31.hafta maçında ise 2-1’lik skorla kazanan taraf Arca Çorum FK oldu.