Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'da ayrılık yaşandı. Kırmızı-siyahlı ekibin tecrübeli file bekçisi İbrahim Sehic ile yollar resmen ayrıldı. Kulübün Süper Lig kadro planlaması doğrultusunda alınan karar sonrası Bosna Hersekli kaleci ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla Arca Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi olan Sehic, kritik maçlardaki kurtarışlarıyla taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Deneyimli eldiven, özellikle play-off sürecindeki performansıyla takımın en istikrarlı isimlerinden biri olmuştu.