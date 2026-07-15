TFF 2. Lig ekiplerinden Ankaraspor'u satın alma sürecinde sona gelen Çorum FK eski Başkanı Oğuzhan Yalçın, yeni sezonun teknik yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Edinilen bilgilere göre, devir işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından sportif yapılanmayı şekillendirecek olan Yalçın'ın teknik direktörlük görevine Çorumlu teknik adam Bilal Kısa'yı getirmeyi planladığı öğrenildi.
Başkan Yalçın'a yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, taraflar arasında ilk görüşme gerçekleştirildi. Oğuzhan Yalçın'ın, kulübün satın alma sürecinin resmiyet kazanmasının ardından Bilal Kısa'nın göreve başlaması için talimat verdiği bilgisine ulaşıldı.
Muhabir: RIFAT KARA