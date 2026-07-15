Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programını açıkladı.

Ligin ilk haftası, 14 Ağustos Cuma günü oynanacak Galatasaray - Çorum FK maçıyla başlayacak.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun 1. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

Avrupa kupalarında mücadele edecek temsilcilerimizin, daha sonra ilan edilecek müsabaka programlarına göre programda değişiklik yapılabilecektir.

Avrupa kupası müsabakalarından dolayı Trendyol Süper Lig müsabakalarında erteleme yapılmayacaktır.

Saha ve zemin denetimlerinin halen devam etmesinden dolayı, son denetimlerin tamamlandığı süreçte saha zemini müsabaka oynamaya elverişli olmayan stadyumlarda değişiklik yapılabilecektir.

Saha bilgisi boş bırakılmış müsabakanın hangi stadyumda oynanacağı daha sonra ilan edilecektir."

İşte 1. hafta programı:

14 Ağustos 2026 Cuma

21.30 | Galatasaray - Çorum FK (Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park)

15 Ağustos 2026 Cumartesi

19.00 | Konyaspor - Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu)

19.00 | Kasımpaşa - Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

21.30 | Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor (Gaziantep Stadyumu)

21.30 | Gençlerbirliği - Fenerbahçe (Eryaman Stadyumu)

16 Ağustos 2026 Pazar

19.00 | İstanbul Başakşehir FK - Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

21.30 | Amed Sportif Faaliyetler - Erzurumspor FK (Belirtilmedi)

21.30 | Beşiktaş - Eyüpspor (Beşiktaş Park)

17 Ağustos 2026 Pazartesi

21.30 | Samsunspor - Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu)

Maç saatleri belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-27 sezonunda uygulanacak maç saatlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun maç saatleri, Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı'nın (Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı) görüşleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Ağustos dönemi: 19.00 - 21.30

Eylül dönemi: 17.00 - 20.00

Normal sezon: 13.30 - 16.00 - 19.00

Ramazan ayında iftar saatlerine göre düzenleme yapılacaktır."