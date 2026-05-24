Arca Çorum FK Konya’da tarih yazdı… Kırmızı-siyahlı takım, play-off finalinde karşılaştığı Esenler Erokspor’u 2-0 gibi net bir skorla yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan ve İstanbul bölgesi hakemlerinden Mehmet Türkmen’in yönettiği maçta Arca Çorum FK taraftarlarına ayrılan tribünlerdeki koltuklar tamamen doldu. Çorum protokolünün de büyük ilgi gösterdiği maça iyi başlayan taraf Erokspor oldu. İlk 15 dakikadan sonra oyunu kontrol etmeye başlayan Arca Çorum FK, 15.dakikada Thiam ile net pozisyondan yararlanamadı. 37.dakikada Serdar’ın kafa golüyle süper finalde 1-0 öne geçen Arca Çorum FK, 2 dakika sonra Thiam’la karşı karşıya pozisyondan yararlanamayınca ilk yarı Çorum ekibinin1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya iki takım da ilk yarıdaki kadrolarıyla çıktı.

Devreye iyi başlayan Arca Çorum FK, 53.dakikada köşe vuruşu organizasyonunda Thiam’ın kafa golüyle farkı ikiye çıkartıp rahatladı.

Kalan sürede maç tam bir taktik savaşına dönerken, Esenler Erokspor teknik direktörü Güray Gündoğdu elindeki tüm hücum oyuncularını sahaya sürdü. Buna karşılık Arca Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar da karşı hamlelerle değişiklikler yaptı.

Esenler Erokspor farkı azaltmak için atak yaparken, Arca Çorum FK hızlı hücumlarla üçüncü golü aradı. İki takımın da çabaları sonuçsuz kalınca 2-0 kazanan Arca Çorum FK adını ilk kez Süper Lig’e yazdırarak tarihi bir başarıya imza attı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA: 15: Sağdan gelişen Arca Çorum FK atağında, Serdar’ın pasında Fredy ceza sahasına girdi, yerden altı pasa çıkarttığı topu uygun durumda Thiam tamamladı, kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

DAKİKA 17: Soldan gelişen Erokspor atağında, Kayode’nin pasında altı pasla penaltı noktası arasında topu kontrol eden Faye dönerek gol vuruşunu yapmak istedi ancak Üzeyir’in ayak koyduğu topu savunma uzaklaştırdı.

DAKİKA 34: Sağdan gelişen Arca Çorum FK atağında, Oğuz ortaladı, kafalardan seken topla buluşan Fredy penaltı noktasının gerisinden, zor pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Ertuğrul sağına gelen topu çıkartmayı başardı.

DAKİKA 37: GOOOLLLL! Arca Çorum FK’nın golü geldi. Soldan gelişen atakta, Pedrinho’nun pasında Erkan ortaladı, arka direkte iyi yükselen Serdar, Eroksporlu Enes’in üzerinden kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

DAKİKA 39: Ani gelişen Arca Çorum FK atağında, hızla rakip kaleye yönelen Thiam soldan ceza sahasına girdi, karşı karşıya pozisyonda sol çaprazdan vuruşunu yaptı, top uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

DAKİKA 53: GOOOLLL! Fark ikiye çıktı. Sağdan Pedriho’nun kullandığı köşe vuruşundan gelen topa altı pas çizgisinin bir adım gerisinde Thiam kafayı vurdu: 2-0.