Arca Çorum FK’nın Keçiörengücü’nü 1-0 yendiği maçta sarı kart gören futbolculardan Ferhat Yazgan ve Samudio cezalı duruma düştüler.

Maça yedek kulübesinde başlayan iki futbolculardan Ferhat Yazgan 61’de Oğuz’un yerine oyuna girerken, 66.dakikada hakeme itirazdan dolayı sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

61.dakikada Serdar Gürler’in yerine oyuna giren Samudio ise hızlı gelişen Keçiörengücü atağında topu taşıyan Ezeh’e yaptığı faul nedeniyle sarı kart görüp cezalı duruma düştü.

Ferhat ve Ezeh, 7 Şubat Cumartesi günü Vanspor’la deplasmanda oynanacak kritik maçta forma giyemeyecek.