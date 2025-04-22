YRP Genel Başkanı Erbakan’ın Çorum programına, 22 Genel Başkan Yardımcısı da eşlik edecek. Program çerçevesinde Fatih Erbakan ve beraberindekiler, Çorum merkez ile birlikte ilimiz ilçelerini kapsayan geniş çaplı ziyaretler gerçekleştirecek.

Ziyaret boyunca ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelecek olan Erbakan’ın esnaf ziyaretleri yaparak, bölgedeki ekonomik gelişmeler ve vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemesi bekleniyor.

Programın en dikkat çekici kısmı ise Fatih Erbakan’ın parti binasının balkonundan halka seslenişi olacak. Çorum halkına önemli mesajlar verecek olan Fatih Erbakan'ın konuşmasında, ülke gündemine dair önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

Editör: NURDAN AKBAŞ