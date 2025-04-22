Cansuyu Derneği, kurban hisse bedellerini, Afrika'da 4 bin 500 lira, Gazze'de ise 16 bin lira olarak açıkladı. Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, Cansuyu Derneği, 2009'dan bugüne kurban organizasyonlarında genel fiyatlandırma yerine, bölge bazlı fiyatlandırma yöntemi kullanıldığını hatırlattı.

Dernek, farklı fiyatlandırma sisteminin uygulanmasının nedenini, bölgelere bağlı olarak kurbanlık hayvan fiyatlarının farklılık göstermesi olduğunu duyurdu. Kurban Bayramı süresince Türkiye, Gazze, Filistin kampları, Arakan, Yemen, Afrika ve Asya kıtası başta olmak üzere pek çok ülke ve bölgede kurban organizasyonu yapılacağını duyuran dernek, kurban hisse bedellerinin ülkelere göre en makul seviyede tutulmaya çalışıldığının kaydetti.

Afrika'da hisse bedeli 4 bin 500 lira, Asya ülkelerinde 5 bin 500 lira, Arakan Kampları ve Yemen'de 7 bin 600 lira, Filistin kamplarında 14 bin lira, Türkiye'de 15 bin lira ve Gazze'de ise 16 bin lira olarak belirlendi.Kurulduğu günden beri yürütülen kurban organizasyonu çalışmalarının kayıt altına aldığını belirten dernek, 2010'dan bu yana ise kurban kesim ve dağıtım görüntülerini bağışçılara gönderdiğini kaydetti.