Çorum’da yapımı hızla devam eden Ahi Evran Sanayi Şehri Kooperatifi’nin inşaat müteahhitlik belgeleri çıktı. Bir süredir İnşaat Mühendisi Kenan Şahin üzerinden yürütülen inşaat işleri 1. Noter’de yapılan devir-teslim töreniyle Ahi Evran Sanayi Şehri Kooperatifi’ne devredildi.

İnşaat Mühendisi Kenan Şahin konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Kooperatifimizin inşaatını yine kooperatifimiz yapacak, bu devirden dolayı son derece mutluyuz” dedi.

Kooperatif Başkanı Yalçın Kılıç, inşaat devriyle ilgili memnuniyetini dile getirerek, bundan sonra kendi işlerini kendilerinin yapacağını söyledi. İnşaat Mühendisi Kenan Şahin döneminde bugüne kadar 30’a yakın işyerinin temelinin atıldığını ifade eden Yalçın Kılıç, şuan itibariyle toplam 80 işyerinin temelini attıklarını söyledi.

Çorum esnaf ve sanatkarının daha modern iş alanlarına kavuşması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Kılıç, projede herkesin bütçesine göre işyeri modeli bulunduğunu hatırlattı. Kılıç ayrıca, bugüne kadar yaptığı müteahhitlik hizmetlerinden dolayı İnşaat Mühendisi Kenan Şahin’e teşekkür etti.

Fesih sözleşmesi ise Yalçın Kılıç, Adnan Tığlı, Nurettin Yapar ve Kenan Şahin tarafından imza altına alındı.