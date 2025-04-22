Alınan bilgiye göre, Çorum'un başarılı genç işadamlarından Erkan Dalyan öncülüğünde kurulan ekip çalışmalarına başladı.

TSO seçimlerine hazırlanan ekibe Çorum'un tanınmış iş insanlarından Onur Şamlı, Murat Erdal, Onur Kalaycı, Murat Kılıçoğlu, Ali Evlüce ve Halil Erkan gibi çok sayıda isim destek veriyor.

Yenilikçi projelerle Çorum sanayisine ve ticaretine yeni bir vizyon kazandırmayı hedefleyen bu oluşumun, önümüzdeki aylarda ses getirecek çalışmalarla kamuoyunun karşısına çıkması bekleniyor.

Bu arada, TSO Başkanlığına aday olması beklenen sevilen genç işadamı Erkan Dalyan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden dereceyle mezun olmuş bir makina mühendisi olarak dikkat çekiyor. Bir aile şirketi olan Dalyan Makina'nın Yönetim Kurulu Üyeliğini yapan Erkan Dalyan, iyi derecede 2 yabancı dil biliyor.

Editör: Haber Merkezi