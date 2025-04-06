Esenler Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Ahlatcı Çorum FK karşısında ilk yarıda çok iyi oynadıklarını ve devreyi 3-1 önde tamamladıkları maçta farkı açacak goller için önemli fırsatlardan yararlanamadıklarını ifade ederken, ikinci yarıda oyundan düştüklerini ve yedikleri basit gollerle de 1 puana razı geldiklerini söyledi.

Özellikle ilk yarıda etkili oynadıklarını kaydeden Özköylü, “Zorlu bir deplasmanda, iyi bir takıma karşı gerçekten iyi oynadık. Bugün için iyi olan, sahada ne yaptığını çok iyi bilen, etkili oyunculara sahip bir takıma karşı ilk yarı tam da oynanması gerektiği gibi alanları doğru kapatarak, rakibin oynama fırsatını çok fazla vermemeye çalışarak oynadık. Hızlı hücumlarda geliştirdiğimiz ataklarda çok etkili şanslar bulduk. 3-1'den sonra atabileceğimiz 3-4 tane daha çok net pozisyon vardı. Belki bunlardan bir tanesini atabilsek maçın hikayesi bambaşka olacak, kırılma anı olacaktı.

İkinci yarıda çok erken bir gol yemiş olmamız rakibin direncini iyice arttırdı. Biz biraz onun tedirginliği, biraz oynamamız gereken oyundan uzaklaşıp tamamen savunma yapıp, ceza sahasını savunan bir takım hüviyetine bürününce rakibin daha fazla oynama imkânı oldu.

Ön tarafta Fernandes ile Kayode’yi oyundan aldık, çünkü düşmeye başlamışlardı. Onların etkinliği giren oyuncular tarafından gösterilemeyince, ilk yaptığımız o etkili hücumları maalesef yapamadık.

Çorum FK ikinci yarıda çok etkili hücumlar yaptı. Zaman zaman çaresiz kaldık, çok pozisyon verdik.

Savunma ağırlıklı oynamamıza rağmen rakibin etkili atakları vardı. Maalesef son anda kendi hatamızla yediğimiz golle maç berabere bitti. Aslında devre arasında oyuncularımıza anlatmıştık, 'İkinci yarıya baskılı başlayacaklar, burada daha dikkatli olmalıyız' diye söylemiştik. Kendi hatalarımızdan yediğimiz 3 gol, kazanabileceğimiz belki farklı kazanabileceğimiz maçtan 1 puanla ayrılmamıza sebep oldu.

3-1’i yakaladıktan sonra 4-5’e gidebilecek maçtan beraberlikle ayrılmak üzücü. Ama Çorum FK gibi güçlü bir takıma karşı deplasmanda 1 puan almak teselli oldu. Çorum FK’yı kutluyorum.

Biz bu takımın başına geleli 15 gün gibi bir süre oldu. Oyuncularla yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oynanan bu oyun zaten benim oyunum değil. Takımın alışık olduğu bir oyun var, biz çok fazla müdahale etmek istemiyoruz. Normal alıştıkları süreç içerisinde oynatmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.