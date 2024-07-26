Salih A.(42) idaresindeki 21 BG 802 plakalı tır yağmur nedeni ile kayganlaşan Çorum-Samsun Karayolu Kaymakçı mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Tır’ın kabininde sıkışan sürücü ile yanında bulunan Şükrü A.(66), itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ambulansta yaralılara müdahale edildiği sırada kaza yerinin 100 metre gerisinde ikinci bir kaza meydana geldi.

Cip ve 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada Ömer Ç.(49) ile Eymen E.Ç.(11) hafif şekilde yaralandı.

Yaralı 4 kişi sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeni ile Çorum-Samsun Karayolu’nda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.