Kentte, 2024 yılında 40 milyar liralık 431 kamu yatırım projesinden yarısının ihale aşamasında olduğu ya da başlanamadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kamuda tasarruf paketinin yürürlüğe girmesinin ardından özellikle yol ve su projelerinin birçoğunda ödenek yetersiz olduğu ve bu yüzden bazı projelere başlanamadığı, başlanan projelerin ise yavaş ilerlediği hatta durma aşamasına geldiği kaydedildi.

Koordinasyon Kurulu toplantısında Karayolları 7.Bölge Müdür Yardımcısı Haydar Kobya ve DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Osman Çiçekdağ Çorum’daki yol ve su projeleri ilgili yaptığı sunumda ödenek yetersizliği durumuna dikkat çekti.