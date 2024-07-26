Çorum İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Çorum Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında yapıldı. DSİ 5.Bölge Müdür Yardımcısı Osman Çiçekdağ, Çorum’da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kentte devam eden 89 adet proje olduğunu aktaran Çiçekdağ, Sungurlu Barajı’nda devam eden çalışmaları da paylaştı.

Sungurlu Barajı’nın hem içme suyu hem sulama amaçlı olduğunu aktaran Çiçekdağ, 2025’te bitirilmesi hedeflenen barajın 2026’ya sarkacağını kaydetti.



Toplantıda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, bölge müdür yardımcısına ilçesinin içme su ihtiyacı için ne tür tedbirler alındığını sordu.

Çiçekdağ, Sungurlu Barajı’nın yapıldığını ancak kısa vadede olamayacağını hatırlatması üzerine Dere, ilçesinin içme suyu ve sulama ihtiyacının acil olduğunu belirterek, “Sungurlu’da ben göreve başlayalı 4 ay oldu ve yaklaşık 10 tane kuyu yaptım. Sungurlu’da çok ciddi bir içme suyu problemi var ayrıca Sungurlu barajını bitireceğiz inşallah ama bir taraftan da isale ve arıtma tesisinin daha yapım ihalesi yok. Şurada görüyorum ki Sungurlu’nun en az 3 sene arıtma ve isalesi olmayacak. Dolayısıyla içme suyuyla ilgili ciddi sıkıntı yaşayacağız. DSİ’den talebimiz bu şekilde devam edecekse ki mutlaka bize kuyu alanları göstermeniz ve içme suyu kuyusu açmanız. Bu ciddi bir problem Sungurlu’yla ilgili özel çalışılmasını talep ediyoruz. Barajlar gerçekten çok yavaş gidiyor şu anda.” dedi.

Bölge müdür yardımcısının tasarruf tedbirleri dolayısıyla projelerin yavaş ilerlediğini belirtmesi üzerine Dere, “Tasarruf tedbirleri kime göre. Su akmazsa 30 bin kişi yolu kapatır.” sözleri dikkat çekti.