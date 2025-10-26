20 Ekim 2025 tarihinde Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çorum Şubesi’nde gerçekleştirilen başkanlık seçiminde görev değişimi yaşandı.

Derneğin önceki başkanı Emekli Astsubay Gürol Matpan, görevini büyük bir olgunluk ve onurla Emekli Astsubay Umur Bahar’a devretti.

Üyelerin oy çokluğuyla başkanlığa seçilen Umur Bahar, dernek çatısı altında sosyal yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti. Bahar, aynı zamanda emekli astsubayların özlük ve sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesi yönünde kararlı bir duruş sergileyeceklerini vurguladı.

Yeni yönetim, tüm üyelerin ortak sesi olarak, hakların iyileştirilmesi, dayanışma kültürünün yaşatılması ve derneğin toplum içindeki saygın konumunun daha da güçlendirilmesi amacıyla çalışmalarını azimle sürdürecek.

Görev süresi boyunca derneğe değerli katkılarda bulunan Emekli Astsubay Gürol Matpan ve yönetim kuruluna teşekkür edilirken, yeni dönemde göreve başlayan yönetime de başarılar dilendi.