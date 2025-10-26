Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 102. yılı nedeniyle Cumhuriyet Balosu düzenledi. Yoğun bir katılımın olduğu balo, renkli görüntülere sahne oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. yıldönümü nedeniyle düzenlenen Cumhuriyet Balosu, Yıldızpark'ta gerçekleştirildi.

Geceye yerel sanatçıların canlı müzikleri anlam katarken, tıka basa doldurulan salonda büyük bir coşku hâkimdi.

YOĞUN KATILIM OLDU

Baloya; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, ilçe belediye başkanları, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, eski il başkanları, gençlik ve kadın kolları üyeleri, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer, Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, muhtarlar, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Gecede CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu birer konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gecede Kadeş Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin zeybek ve dans grupları gösteri yaptı. Gençlerin gösterisi yoğun ilgi gördü.

Katılımcıların ellerinde Türk bayrakları ile eşlik ettiği gece, cumhuriyetin şanına yakışır bir şekilde tamamlandı.

Muhabir: Haber Merkezi