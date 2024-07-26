İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne yapılan CİMER başvurusu sonrası ekipler, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu alanlarda denetimleri artırdı.

Gazi Caddesi ve İnönü Caddeleri ile Zafer Çarşısı civarında kaldırım üzerinde ve yay geçitlerinde motosiklet kullananlara trafiğini tehlikeye düşüren ve trafiğe kapalı alanlara park yapan 5 motosiklet otoparka men edildilirken, 8 sürücü yaya yolunu kullandığı, 3 sürücü ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 63959 TL idari para cezası uygulandı.