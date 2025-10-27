Çorum Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğinde çocuklar ile ailelerinin uçurduğu uçurtmalar gökyüzünü süsledi.

Çorum Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi. Çorum Barajı yanındaki Baraj Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe, yüzlerce vatandaş ile çocuklar katıldı. Şenlikte çocuklar ve aileleri, evlerindeki atık malzemeleri kullanarak tasarladıkları uçurtmaları uçurmak için birbirleriyle yarıştı. Gökyüzünde uçan birbirinden renkli ve ilginç tasarımlı uçurtmalar adeta bir görsel şölene sahne oldu. Jüri tarafından, atık malzemelerden tasarlanan en iyi uçurtmanın sahibine 5 bin TL, ikinci 4 bin TL, üçüncü ise 3 bin TL ödül verildi. Ayrıca iki yarışmacıya da 2. bin'er TL mansiyon ödülü takdim edildi.



"Cumhuriyet kutlamaları etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak uçurtma şenliğimizi icra ediyoruz"

Şenlikte konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yaklaştığımız günler, Cumhuriyet kutlamaları etkinlikleri kapsamında her yıl geleneksel olarak uçurtma şenliğimizi icra ediyoruz. Aileler çocuklarıyla, neneleri, dedeleriyle, torunlarıyla, kızları ve oğullarıyla tüm çorum şuan burada. Tabii bizim buradaki sloganımız da şu olsun. Bütün çocuklarımızın uçurtmaları rüzgarla dolsun. Ama bunun da ötesinde gönülleri sevgiyle, muhabbetle, bayrak aşkıyla, vatan aşkıyla inşallah dolsun. Çünkü onlar bizim geleceğimiz, geleceğimizin mimari olmasını umut ettiğimiz çocuklarımızın yüzünde tebessüm olabilmek de bizim için son derece önemli. Aile yılında da uçurtma şenliğine çocuklarımızın aileleriyle geliyor olması da ayrıca güzel bu güzellikleri yaşatmaya, çocuklarımızın, ailelerimizin yüzünde tebessüm olmaya devam edeceğiz" dedi.



"Sıfır Atık projesinin farkındalığını gelecek nesillerin daha iyi kavraması için buradayız"

Etkinliğe çocukları ve eşiyle katılan Mahmut Doğan isimli vatandaş ise, "Üç çocuk babasıyım. Çocuklarımla beraber sıfır atık projesini destekleme amacıyla uçurtma şenliğine katıldık. Şu anda sıfır atık projesinin önemini, kurulan köprüler vesilesiyle çocuklarımıza aktarma olanağını bize sağladığı için değerli başkanımıza teşekkür ederiz. Sıfır atık projesinin farkındalığını gelecek nesillerin daha iyi kavraması için bugün burada, bu şenlikte hep birlikteyiz" diye konuştu.,



"Çok eğleniyorum"

Aİlesiyle uçurtma şenliğine katılan Zeynep Ela Doğan da, "Uçurtma uçuruyorum. Ailemle güzel vakit geçiriyorum. Çok eğleniyorum. Uçurtmam en yükseğe çıkıyor" şekilnde konuştu.

Muhabir: İHA AJANS