Çorum Valiliği’nde hobi bahçeleri ve güneş enerji santralleri ile ilgili değerlendirme toplantısı yapıldığı duyuruldu.

Valiliğin resmi sosyal medya sayfasında yapılan duyuruda Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilgili kurum temsilcilerinin katıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada; “Hobi Bahçeleri ve Güneş Enerji Santralleri ile ilgili değerlendirme toplantısı, Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi” görüşüne yer verildi.

Toplantının detayı hakkında ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Editör: Haber Merkezi